Азербайджан получил от компаний РФ пакет из 13 проектов для реализации в Карабахе

БАКУ, 16 декабря./ТАСС/. Российские компании представили Азербайджану 13 проектов для реализации в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Сейчас открываются новые возможности в рамках восстановления освобожденных территорий (в Карабахе). У нас есть пакет из 13 проектов, предложенных российскими компаниями. Один из примеров: уже состоялась закладка фундамента сервисного центра КамАЗ в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" в Восточно-Зангезурском районе", - сказал Мустафаев на конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов". Она проходит в азербайджанском Университете АДА.

Вице-премьер также отметил, что азербайджано-российский товарооборот по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 7%, до $2,35 млрд. "В 2019 году наш товарооборот превысил $3 млрд, но в 2020 году произошел спад из-за пандемии. Надеюсь, что в 2022 году мы достигнем допандемийного уровня", - подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что Азербайджан является крупнейшим торговым партнером России на Южном Кавказе.