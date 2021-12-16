Бюджет Тульской области на 2022 год приняли с дефицитом 5%

ТУЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы на заседании в четверг приняли в окончательном чтении закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Сумма доходов составит 100 млрд рублей, при этом дефицит прогнозируется в объеме 5 млрд рублей, или 5%, сообщила пресс-служба облдумы.

"Доходы бюджета области на 2022 год с учетом поправок составят 100 млрд рублей, расходы - 105 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При рассмотрении в первом чтении доходы бюджета были приняты в объеме почти 94 млрд рублей, расходы - свыше 97 млрд рублей, дефицит прогнозировался на уровне 3,5 млрд рублей или 3,7%. В принятом законе объем дефицита увеличился до 5 млрд рублей или 5% от общей суммы доходов. В бюджете 2021 года с учетом внесенных в сентябре изменений он составляет 6,7%, или 6,9 млрд рублей. При этом сумма доходов в текущем году прогнозируется на уровне 102,4 млрд рублей, сумма расходов - 109,3 млрд рублей.

В принятом региональном бюджете более 70% всех расходов направлены на социальную сферу. "Направляются средства на создание новых мест в общеобразовательных организациях (в 2022 году в объеме 1,5 млрд рублей). <...> На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году - 1,7 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Также в бюджете запланированы расходы инвестиционного характера. Например, 1,9 млрд рублей направят на возведение онкологического центра в Туле. За счет снижения объемов погашения долгов области по бюджетным кредитам 1,5 млрд рублей выделят на строительство объектов инфраструктуры для новых инвестпроектов в особой экономической зоне "Узловая".