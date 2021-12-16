Эксперт: расширение производства "Ковивака" покроет потребности в вакцине не только в РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Расширение Центром имени Чумакова производства вакцины "Ковивак" позволит выпускать ее в объемах, необходимых не только для России, но и для других стран, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Мы в 2021 году модернизировали производство вакцины "Ковивак", установив новые реакторы, которые позволили серьезно увеличить объемы выпуска вакцины. Расширение производства позволит покрыть потребность в "Ковивак" не только России, но и других стран", - сказал Ишмухаметов, добавив, что Центр Чумакова обсуждает возможность разворачивания производства вакцины в некоторых странах.

Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "Ковивак", более 300 тысяч доз этого препарата уже отправлены во все области республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В ведомстве добавили, что вакцина 6 декабря поступила на аптечный склад и 13-15 декабря более 300 тысяч ее доз уже отправлены во все области Белоруссии.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Центр им. Чумакова модернизировал производство этого препарата, установив новые биохимические реакторы мощностью в тысячу литров, что позволило существенно увеличить объемы выпуска вакцины и удвоить заявленные ранее планы.