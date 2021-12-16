Кабмин выделит 10 регионам свыше 1 млрд рублей на развитие АПК

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит 10 регионам страны свыше 1 млрд рублей на поддержку модернизации объектов агропромышленного комплекса. Об этом на заседании кабмина в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня выделим 10 российским субъектам свыше 1 млрд рублей на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции. Это все необходимо для развития сельского хозяйства и поможет успешной работе аграриев", - сказал глава правительства.

Он в целом подчеркнул, что у российских сельхозпроизводителей "есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире". "Для того, чтобы этот сектор экономики и дальше был современным, конкурентоспособным и эффективным, продолжаем совершенствовать его инфраструктуру", - отметил Мишустин.