Мишустин: демонстратор нового авиадвигателя ПД-35 должен быть готов в ближайшие три года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул на заседании правительства России, что демонстратор нового перспективного авиадвигателя ПД-35 для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов должен быть готов в ближайшие три года.

"По поручению президента сегодня выделим свыше 44 млрд рублей на опережающее финансирование работ по проекту перспективного двигателя ПД-35, - сказал Мишустин на заседании кабмина. - Важно, чтобы демонстратор нового двигателя ПД-35 был полностью разработан и изготовлен в течение ближайших трех лет".

Он попросил вице-премьера Юрия Борисова взять эту тему под личный контроль.

Мишустин рассказал, что в основе нового двигателя "прорывные технологии, инновационные решения и новые материалы". "Ранее ничего подобного в нашей стране не создавалось", - подчеркнул премьер.