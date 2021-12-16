Бюджет Башкирии на 2022 год приняли с ростом доходов почти на 18 млрд рублей

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Бюджет Башкирии на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов принят в окончательном чтении, в документ в ходе рассмотрений было внесено более 40 поправок. Доходы на следующий год пересмотрены в сторону увеличения почти на 18 млрд рублей за счет собственных источников и безвозмездных поступлений из федерального бюджета, сообщила пресс-служба Госсобрания республики в четверг.

"Депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли закон "О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Доходы бюджета Республики Башкортостан на 2022 год запланированы в объеме 246,22 млрд рублей, расходы - 267,66 млрд рублей, дефицит составит 21,45 млрд рублей. В 2023 году доходы прогнозируются в объеме 244,31 млрд рублей, расходы - 252,67 млрд рублей, дефицит - 8,37 млрд рублей. В 2024 году доходы запланированы в размере 244,88 млрд рублей, расходы - 248,42 млрд рублей, дефицит - 3,54 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в документ было внесено более 40 поправок от депутатов разных фракций, они коснулись как расходной, так и доходной частей бюджета. За принятие законопроекта проголосовал 81 депутат, против - 20. Долговая нагрузка на бюджет на трехлетний период немного превысит 23% по отношению к доходам, что считается низкорисковым уровнем. "В окончательном варианте законопроекта доходы 2022 года спрогнозированы с увеличением на 17,9 млрд рублей. В том числе на 11,5 млрд рублей увеличен прогноз по собственным налоговым и неналоговым доходам республики и на 6,4 млрд рублей - план по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета. Общий объем финансовой помощи из федерального бюджета в 2022 году превысит 77 млрд рублей, 2023-м - 66,5 млрд, в 2024-м - 58 млрд", - добавили в пресс-службе.

Как отметил спикер парламента республики Константин Толкачев, в бюджете на 2022 год удалось заложить средства на решение ряда острых проблем - на приобретение жилья для детей сирот, обеспечение охраны школ, установку дополнительных станций мониторинга загрязнения атмосферы в Уфе и Стерлитамаке.