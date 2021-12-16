Кабмин поручил провести аукцион на крупное золоторудное месторождение в Забайкалье

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Роснедрам провести в 2021-2022 годах аукцион на расположенное в Забайкальском крае Култуминское месторождение с запасами 125 тонн золота и 977 тонн серебра. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер стартового платежа за пользование недрами на месторождении составит 2,4 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года, запасы золота на месторождении по категориям C1+C2 составляют 125,38 тонны, серебра - 977,7 тонны, руды - 23,347 млн тонн, меди - 100,8 тонны, железа - 33,356 млн тонн.