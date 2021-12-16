В Красноярском крае удалось сократить задолженность по имущественным налогам на 30%

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Задолженность по имущественным налогам в 2021 году в Красноярском крае сократилась на 30%, до 2,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минфине по итогам заседания рабочей группы по росту доходов, повышению эффективности и совершенствования долговой политики.

"С начала этого года задолженность физических лиц по всем имущественным налогам в крае снизилась на 970 млн рублей и составила 2,3 млрд рублей", - сообщил представитель Минфина. Таким образом, задолженность сократилась за год на 30%.

По словам собеседника агентства, более половины от этой задолженности составляет транспортный налог. Кроме того, на 144,7 млн рублей снизилась налоговая недоимка за использования лесов. Власти региона отмечают положительную динамику от увеличения объема поступлений платежей от использования лесов и ожидают, по итогам 2021 года, поступлений от лесного фонда свыше 2,5 млрд рублей.

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей. Осенью этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 306,6 млрд рублей, расходы возрастают до 313,5 млрд рублей, дефицит сократился до 6,9 млрд рублей.