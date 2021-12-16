ОЭЗ Татарстана возглавила рейтинг инвестпривлекательности особых экономических зон

ТАСС, 16 декабря. Особая экономическая зона "Алабуга" в Республике Татарстан заняла первое место в списке лидеров пятого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа и портовых, подготовленного Ассоциацией развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития. Об этом сообщил в четверг директор Ассоциации Андрей Шпиленко.

"Традиционно у нас уже несколько лет подряд особая экономическая зона Татарстана "Алабуга" является лучшей инвестиционно-привлекательной площадкой. На сегодняшний день "Алабуга" смогла в своей деятельности внести все самые лучшие модели, включая требования по климатической направленности, что в настоящее время является доминирующим при выборе инвестором площадки", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России и выходу делового издания "Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России" по результатам 2021 года.

Второе место в рейтинге инвестпривлекательности особых экономических зон промышленно-производственного типа заняла ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области. На третьем месте портовая ОЭЗ "Ульяновск" в Ульяновской области. "Открытие года - на пять позиций у нас поднялась особая экономическая зона "Ульяновск". Если в прошлом году она еще была, если не аутсайдером, то в другой группе. Необходимо отметить, что управляющая компания провела работу над ошибками и, вы видите, она вошла в тройку лидеров", - добавил Шпиленко.

Он также отметил, что самой динамично развивающейся площадкой в РФ стала особая экономическая зона промышленного производства "Алга" в Республике Башкортостан, созданная в регионе в 2020 году. "Площадки, которые существуют от нуля до трех лет, представляют серьезную конкуренцию тем площадкам, которые существуют более 10 лет", - отметил директор ассоциации.

Среди технико-внедренческих особых экономических зон первое место в рейтинге заняла ОЭЗ "Технополис "Москва", второе - ОЭЗ "Дубна" в Московской области, третье - ОЭЗ "Иннополис" в Республике Татарстан. "На сегодня все 100% сотрудников управляющих компаний в совершенстве владеют английским языком - для нас это показатель. Это значит клиентоориентированность, это значит, что задачи по привлечению зарубежных инвестиций стоят у них на первом месте", - сказал Шпиленко.

Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно. Авторы учитывают статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, Минэкономразвития, из открытых источников, а также оценки резидентов ОЭЗ и экспертов. Рейтинг разделен по двум типам: промышленно-производственные и портовые экономические зоны и технико-внедренческие.