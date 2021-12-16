Путин: товарооборот РФ и Монголии по итогам года может превзойти допандемийный уровень

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия и Монголия по итогам 2021 года могут превзойти показатели товарооборота, которые были до начала пандемии. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Что касается экономики, то в прошлом году он (уровень товарооборота) сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25%. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", - сказал Путин.

Глава российского государства поблагодарил президента Монголии за то, что тот принял приглашение и приехал в Москву. "После вашего избрания, насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит", - сказал Путин. Он напомнил, что визит проходит в год столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Путин отметил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на пандемию, по всем направлениям: это и экономика, и политические связи, а также сотрудничество в военной области и на международной арене.

"У вас очень большая насыщенная программа, я знаю, пребывания в России. Уверен, что ваш визит будет удачным", - заключил Путин.