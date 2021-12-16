Кабмин утвердил "Газпром газификацию" единым оператором газоснабжения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило "Газпром газификацию" единым оператором газоснабжения, он будет действовать в 72 регионах России и на федеральной территории "Сириус". Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" единым оператором газификации", - сказано в документе.

Таким образом, число регионов, входящих в программу газификации в России, было увеличено с 67 до 72, или до 73 субъектов с учетом "Сириуса", следует из распоряжения.

В июне 2020 года президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.

Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.