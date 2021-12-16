Росприроднадзор выявил более 100 нарушений при проверке 6 нефтяных стивидорных компаний

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор обнаружил более 100 нарушений при проведении проверок шести компаний - операторов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в портах. Об этом сообщила в своем Instagram руководитель ведомства Светлана Радионова.

"Проверяем операторов морских портов, занимающихся перевалкой нефтепродуктов, на готовность ликвидировать аварийные разливы. У тех, кого уже проверили, инспекторы обнаружили более 100 нарушений! - написала она. - Сейчас это 6 компаний, которые давно коллекционируют жалобы жителей".

По словам Радионовой, до конца 2021 года Росприроднадзор проверит еще две стивидорные компании.