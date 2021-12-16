Объем производства товаров легпрома России в январе - октябре вырос на 20%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем производства товаров легкой промышленности с января по октябрь 2021 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил журналистам в четверг заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"Объем отгруженных товаров собственного производства легкой промышленности за январь - октябрь 2021 года составил 504,5 млрд рублей, или в 1,2 раза больше от объема отгрузки в аналогичном периоде 2020 года", - сказал Евтухов.

Замминистра отметил, что промышленное производство в целом осенью продолжило восстановительный рост и продемонстрировало хорошую динамику, прибавив по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 10-месячная динамика показала рост на 7% по всем отраслям в совокупности.

Ряд высокотехнологичных отраслей, в том числе и высокотехнологичный легпром, превысил показатели допандемийного уровня.

"Производство продукции легкой промышленности в январе - октябре 2021 года к соответствующему периоду 2020 года по видам деятельности показало достаточно заметный рост. К примеру, почти на 9% выросло производство текстильных изделий, почти на 4% - производство одежды, и почти на 11,5% выросло производство кожи и изделий из кожи", - сказал Евтухов.

Он добавил, что объем потребления продукции легкой промышленности на внутреннем рынке в январе - октябре составил почти 1,4 триллиона рублей, что более чем на 5% выше уровня соответствующего периода 2020 года.