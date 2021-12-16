В МЭР сообщили, что регионы направят на развитие инфраструктуры ОЭЗ более 20 млрд рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Регионы РФ направят более 20 млрд рублей на развитие инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин в рамках презентации итогов Национального рейтинга особых экономических зон России.

"В 2021 году был запущен ряд механизмов для развития инфраструктуры особых экономических зон. Регионы получили возможность направлять на создание инфраструктуры средства, высвобожденные после реструктуризации бюджетных кредитов. Всего в рамках этого механизма регионы направят более 20 млрд рублей на инфраструктуру ОЭЗ. Будут построены дороги, инженерные сети и коммунальная инфраструктура для 55 резидентов в 14 особых экономических зонах", - отметил заместитель министра.

Кроме того, как сообщил Галкин, регионы получили возможность привлекать на развитие ОЭЗ инфраструктурные бюджетные кредиты. Всего в рамках этого инструмента выделены более 22 млрд рублей на развитие инфраструктуры преференциальных режимов. Это позволит создать около 14 тыс. новых рабочих мест и даст дополнительный импульс для развития экономики.

По словам замминистра, развитие инвестиций и точек роста в регионах должно сопровождаться инфраструктурной поддержкой. Так, в 2021 году в ОЭЗ зарегистрировано 123 новых резидента и привлечено 290 заявленных ими инвестиций. Общее количество зарегистрированных в ОЭЗ компаний выросло почти на 13% по сравнению с предыдущим годом, добавил он.

Ранее Галкин сообщал, что за 15 лет работы в особых экономических зонах зарегистрировались более 920 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. Всего за эти годы резидентами проинвестировано 630 млрд рублей, создано 47 тыс. рабочих мест.