Монголия поддерживает идею создания Большого евразийского партнерства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Монголия горячо поддерживает инициативу о создании Большого евразийского партнерства, сообщил президент республики Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Есть один вопрос - это активизация торгово-экономических отношений. Когда я вступил на должность президента, то поставил перед собой цель провести национальный проект "Транзитная Монголия". И я считаю, что в рамках реализации этого проекта очень важна также координация с инициативами, которые вы озвучили, о создании Большого евразийского партнерства. Мы горячо поддерживаем эту инициативу", - сказал Ухнаагийн Хурэлсух.

Президент Монголии также отметил, что внимательно следит за отношениями между соседями. "Вчера у вас состоялась видеовстреча с главой КНР. Мы с большим интересом наблюдаем, и думаю, что и весь мир тоже уделяет большое внимание вашему сотрудничеству", - отметил он. По словам монгольского президента, именно поэтому и выдвинута инициатива "Транзитная Монголия", так как это кратчайший путь, который соединяет Европу с Азией.

Ухнаагийн Хурэлсух также затронул вопрос модернизации центрального железнодорожного коридора и отметил большие возможности сотрудничества в энергетике. "Мы очень довольны результатами работы, которую проводим в области проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии", - сказал он.

Как отметил президент Монголии, он очень рад тому, что совершает свой первый заграничный визит именно в Россию. Ухнаагийн Хурэлсух выразил благодарность за организацию визита в рамках празднования столетия установления дипломатических отношений, несмотря на ситуацию с пандемией. "Мы считаем, что Россия сыграла важную роль в мировой безопасности и в победе над нацизмом, и именно поэтому мы с большим почтением относимся к празднику великой Победы", - добавил он.

По словам Ухнаагийн Хурэлсуха, "монгольский народ считает, что наша дружба и товарищество является примером хороших отношений не только в нашем регионе, но и в мире". Президент Монголии высказал мнение, что наступили времена, когда можно говорить о новых начинаниях в двусторонних отношениях.