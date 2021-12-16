Сейм Латвии поддержал частичный отказ от программы выдачи вида на жительство за инвестиции

РИГА, 16 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг в первом чтении поддержал новый законопроект об иммиграции, согласно которому республика частично отказывается от программы предоставления иностранцам вида на жительство (ВНЖ) в стране в обмен на инвестиции.

Как сообщает местное агентство LETA, из нынешней редакции закона планируется исключить нормы, которые предусматривали предоставление ВНЖ в Латвии иностранцам, которые инвестировали в народное хозяйство республики, приобретя недвижимость или беспроцентные государственные ценные бумаги либо вложив средства в субординированный капитал кредитного учреждения. Однако это не означает, что Латвия полностью отказывается от программы ВНЖ. У иностранцев сохранится возможность получить временный вид на жительство в республике, вложив средства в основной капитал предприятия.

В свою очередь те иностранцы, которые уже получили ВНЖ в Латвии, смогут продолжать выполнять свои обязательства перед республикой, чтобы сохранить за собой возможность претендовать на продление временного вида на жительство. Чтобы новые законодательные нормы вступили в силу, их еще в двух чтениях должен одобрить Сейм, а после - утвердить президент.

Программа предоставления иностранцам ВНЖ в Латвии в обмен на инвестиции начала действовать 1 июля 2010 года. За первые четыре года работы она привлекла в экономику страны €1,017 млрд, а лидерами по обращениям (95%) стали выходцы из стран бывшего Советского Союза. С сентября 2014 года в Латвии вступили в силу поправки в закон об иммиграции, согласно которым минимальная сумма инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство возросла до €250 тыс. Это привело более чем к восьмикратному падению интереса к программе в 2015 году по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году парламент Латвии утвердил поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которыми все получатели ВНЖ в республике обязаны платить взнос в размере €5 тыс. за продление этого статуса на очередные пять лет. В этом же году в Управлении по делам гражданства и миграции заявили, что программа ВНЖ за инвестиции в Латвии практически перестала функционировать. Как сообщила ранее Латвийская ассоциация сделок с недвижимостью, всего с июля 2010 по декабрь 2020 года инвестиции нерезидентов в обмен на ВНЖ в Латвии достигли €1,55 млрд, при этом 83%, или €1,29 млрд, были вложены в недвижимость.