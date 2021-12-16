Ростовское заксобрание утвердило расходы регионального бюджета в размере 257,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в четверг приняли бюджет региона на 2022 год с расходами в объеме 257 млрд рублей. Увеличено финансирование образования, медицины и культуры, сообщил журналистам председатель заксобрания Александр Ищенко.

Расходы бюджета Ростовской области на 2022 год составят 257,5 млрд рублей, доходы - 247,7 млрд, дефицит - 9,8 млрд рублей. При этом собственные доходы составят 174,3 млрд, безвозмездные поступления из федерального бюджета - 73,4 млрд рублей. Документ поддержали 48 депутатов, 7 проголосовали против.

"Мы существенно в бюджете 2022 года увеличиваем расходы на культуру, образование, медицину. Очевидно, что медицина будет оставаться в приоритете не только в 2022-м, но и в последующие годы", - сказал Ищенко. В пресс-службе заксобрания уточнили, что расходы на образование - 61,6 млрд, здравоохранение - 25,9 млрд, культуру - 5,1 млрд рублей. Еще 79 млрд рублей заложено на реализацию социальной политики.

По словам Ищенко, в регионе в предстоящем году продолжится строительство 16 общеобразовательных учреждений, будет заложено 7 новых школ, в том числе в самых проблемных районах Ростова-на-Дону и Батайска. "Бюджет сегодня нацелен на "развязывание" наиболее острых узлов и проблем в социальной жизни Ростовской области. Будут реконструироваться дороги, будут новые стройки, - отметил председатель регионального парламента. - Рекордная сумма в этом году, это около 5 млрд рублей, в бюджете заложена на выполнение наказов избирателей".

Как отметил Ищенко, значительные средства будут направлены на поддержку сельского хозяйства и охрану окружающей среды.

Бюджет Ростовской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в окончательном втором чтении был принят 17 декабря 2020 года. Изначально документ предполагал доходы на 2021 год в размере 211 млрд рублей, расходы - 217 млрд рублей, дефицит - 6 млрд рублей.

После внесения ряда изменений доходы увеличились до 219 млрд рублей, расходы - до 236,3 млрд рублей.