МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта", говорится в сообщении ЕЦБ. В нем отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

О программе выкупа активов

В первом квартале 2022 года ЕЦБ планирует проводить закупку чистых активов в рамках программы выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Покупка чистых активов в рамках PEPP завершится в конце марта 2022 года. При этом управляющий совет решил продлить горизонт реинвестирования основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP до конца 2024 года.

Ввиду постепенного сокращения программ покупки активов и для поддержания совместимой со стабилизацией инфляции денежно-кредитной политики ЕЦБ принял решение ускорить ежемесячный темп выкупа активов в рамках программы APP до €40 млрд в во II квартале 2022 года и €30 млрд в III квартале 2022 года. Начиная с октября 2022 года, закупка чистых активов в рамках APP вновь будет составлять €20 млрд. Программа завершится незадолго до начала цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III завершится в июне 2022 года, добавил ЕЦБ.