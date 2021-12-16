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Разработчики Cyberpunk 2077 заплатят $1,85 млн подавшим на них в суд инвесторам

Группа инвесторов в конце 2020 года подала на CD Projekt коллективный иск в суд в штате Калифорния за то, что компания якобы не информировала их о технических проблемах при запуске Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Польская компания CD Projekt, чье дочернее предприятие CD Projekt RED разработало видеоигру Cyberpunk 2077, по договоренности с инвесторами, подавшими на нее в суд в декабре прошлого года, выплатит им $1,85 млн за отказ от исковых требований. Об этом в четверг сообщила пресс-служба CD Projekt.

В компании уточнили, что 15 декабря ее представители завершили переговоры с истцами об урегулировании правового спора. Согласно достигнутым договоренностям, последние откажутся от претензий в отношении CD Projekt и ее правления, а польская фирма и ее страховщик Colonnade Insurance S. A. заплатят им $1,85 млн.

Предложение о ключевых условиях соглашения о завершении спора было сформулировано 7 декабря. В CD Projekt ожидают, что суду потребуется несколько месяцев, чтобы одобрить достигнутые сторонами договоренности.

Группа инвесторов в конце прошлого года подала на CD Projekt коллективный иск в суд в штате Калифорния (США) за то, что последняя якобы не информировала их о технических проблемах при запуске Cyberpunk 2077 на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One. Тогда компания Sony временно убрала игру из онлайн-магазина Sony Play Station Store и предложила пользователям вернуть деньги за приобретенные копии, в результате чего CD Projekt и ее инвесторы понесли убытки.

По данным разработчиков, бюджет Cyberpunk 2077, вышедшей в декабре прошлого года, составил 1,2 млрд злотых ($293 млн). При этом в 2020 году было продано более 13,7 млн копий игры, а консолидированная чистая прибыль CD Projekt за прошлый год при выручке в 2,13 млрд злотых ($520 млн) составила 1,15 млрд ($281 млн).

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