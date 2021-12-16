Госдума одобрила во II чтении включение в объекты ГЧП предприятий по обработке медотходов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на включение в число объектов государственно-частного партнерства (ГЧП) предприятий, на которых осуществляются сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов. Документ был инициирован Сергеем Лисовским в период исполнения им полномочий члена Совета Федерации.

Пока объектами соглашения о ГЧП могут быть только объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. В связи с осуществлением противоэпидемических карантинных и лечебных мероприятий объем медицинских отходов возрос, в связи с чем субъекты РФ отмечают необходимость увеличения количества объектов утилизации медицинских отходов, говорится в пояснительной записке.

Медицинскими отходами являются все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях. Порядок и правила их утилизации регламентирован постановлением главного санитарного врача РФ.

Учитывая необходимость увеличения количества объектов утилизации медицинских отходов в условиях эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19, представляется целесообразным распространить на медицинские отходы норму об объектах соглашений о ГЧП, установленную в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, указывает автор законопроекта.