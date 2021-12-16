Захарова: Россия отреагирует в случае запрета транзита через Литву грузов из Белоруссии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. РФ не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии в случае его введения, этот путь является тупиковым. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с рассматриваемым в Литве проектом закона о введении санкций против Белоруссии.

"С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона РФ", - отмечается в комментарии.

"Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России. Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, одновременно вызвало удивление, что Польша без заблаговременного уведомления ужесточила требование о предъявлении ПЦР-тестов на российско-польской границе, сократив срок их действия до 24 часов. "Понимаем, конечно, сложности эпидемиологической обстановки и необходимости адекватных мер по борьбе с пандемией. Однако считаем, что такого рода шаги, затрагивающие повседневную жизнь многих людей, нужно обсуждать с заинтересованными международными партнерами и предупреждать о них заранее", - подчеркнула она.

Ранее министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. В законопроекте, который ведомство зарегистрировало 10 декабря, содержится предложение правительству и Сейму (парламенту) Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Реализация этой меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании "Беларуськалий" через территорию Литвы, указывается в сообщении.