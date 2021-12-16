Госдума уточнила во II чтении случаи возмещения убытков при ограничении прав на землю

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий случаи, когда убытки в связи с ограничением прав собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков подлежат возмещению в полном объеме. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 5 марта 2020 года, согласно которому ряд положений Земельного кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой содержащиеся в них положения о возмещении убытков в случае ограничения прав собственника земельного участка правомерными действиями органа государственной власти или органа местного самоуправления в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территорий в силу своей неопределенности не позволяют однозначно определить условия такого возмещения.

Проектом закона предлагается уточнить случаи возмещения убытков, установленные нормами Земельного кодекса РФ, предусмотрев, что возмещению подлежат убытки, причиненные ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, в том числе в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, публичного сервитута, резервированием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Сейчас действует формулировка, согласно которой возмещаются убытки, причиненные ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов участков.

Кроме того, убытки будут возмещаться в случае изменения целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа госвласти или органа местного самоуправления о переводе такого земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласия его правообладателя для создания или расширения особо охраняемой природной территории без изъятия участка у его правообладателя либо в связи с установлением, изменением границ населенного пункта или включением участка в границы населенного пункта

В настоящее время действует правило о возмещении убытков только при изменении целевого назначения участка на основании ходатайства органа госвласти или органа местного самоуправления о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласования с правообладателем земельного участка.