Роспатент получил в 2021 году 100 тыс. заявок на регистрацию товарного знака

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) с начала 2021 года получила уже 100 тыс. заявок на регистрацию товарного знака, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. При этом по итогам всего 2020 года ведомство получило 93,9 тыс. заявок, в допандемийном 2019 году - 87,5 тыс. заявок.

"Преодоление отметки в 100 000 заявок показывает не только зрелость и эффективность российской системы защиты интеллектуальных прав, но и рост деловой активности. Со своей стороны, продолжаем работать над улучшением правового регулирования в рамках реализации дорожной карты трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности", - приводит пресс-служба МЭР слова замглавы министерства Владислава Федулова.

Замминистра добавил, что в 2022 году планируется предоставить возможность регистрировать товарные знаки всем гражданам. По словам Федулова, это способствует продвижению услуг самозанятых, людей, оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам, а также граждан, занимающихся, например, адвокатской деятельностью, нотариусов и патентных поверенных.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что число заявок на товарные знаки в РФ за 11 месяцев текущего года выросло на 17%, несмотря на пандемию COVID-19. Стабильный рост числа товарных знаков свидетельствует о восстановлении российской экономики, добавил он.

"Предприниматели создают новые компании, активно производят продукцию, выходят на новые рынки сбыта. В свою очередь, Роспатент оказывает поддержку предпринимательской среде. Наши эксперты консультируют заявителей по вопросам подачи заявок, проводят бесплатные тематические семинары в различных уголках России. Мы стремимся сократить сроки рассмотрения заявок на товарные знаки", - цитирует главу Роспатента пресс-служба МЭР.

По данным на 1 декабря 2021 года, на охране в Роспатенте состоит более 757 тыс. товарных знаков.