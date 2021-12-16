В ОЭЗ "Иваново" создадут предприятия текстильной и легкой промышленности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Ивановской области подписали соглашения с тремя компаниями по созданию в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иваново" промышленных предприятий по производству трикотажного полотна, нетканых материалов, а также логистического центра. Об этом сообщил в четверг член регионального общественного совета при департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, ректор Ивановского государственного политехнического университета Евгений Румянцев.

"В частности у нас впервые создана особая экономическая зона. Буквально вчера было подписано 3 соглашения с крупными компаниями - это производство трикотажного полотна, производство нетканых материалов и логистический центр", - сказал он в ходе круглого стола "Роль инноваторов в развитии российской легкой промышленности" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Румянцев пояснил, что основной специализацией в ОЭЗ "Иваново" является текстильная и легкая промышленность. Так, на сегодняшний день региональные власти активно сотрудничают со швейными предприятиями. "Конечно же, это специальные ткани, в частности компания "Меланж-Текстиль", которая у нас работает - она основной поставщик нашим предприятиям спецодежды. Компания "Нортекс", которая также заходит в эту особую экономическую зону, где будет расширять ассортимент своих тканей именно со спецназначением", - добавил он.

В особой экономической зоне планируется создание специальной территории, где активная молодежь региона могла бы реализовывать свои стартапы, также сообщил Румянцев. "Я думаю, что можно сделать в начале следующего года первую деловую встречу и подумать, как мы можем уже со следующего года начать наше продуктивное взаимодействие", - добавил он.

В Ивановской области будет создана ОЭЗ "Иваново", где планируют начать работу пять резидентов, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. По данным кабмина, на новых предприятиях будет трудоустроено порядка 3,2 тыс. человек, а объем частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

О конгрессе

VIII конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".