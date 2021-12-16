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Минцифры представит в начале 2022 года первый пакет мер поддержки телеком-отрасли

Ведомство, как сообщалось ранее, совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует представить в январе - феврале 2022 года на рассмотрение депутатам первый пакет мер поддержки телекоммуникационной отрасли. Об этом сказал журналистам в кулуарах заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи глава министерства Максут Шадаев.

"Надеюсь, что в январе - феврале мы представим его (первый пакет мер поддержки отрасли - прим. ТАСС) на комитете. Мы сейчас внутри его согласуем между собой и будем выносить на обсуждение депутатам", - отметил он.

Министр уточнил, что операторы совместно с Минцифры подготовили комплекс мер по созданию дополнительных условий, преференций для операторов связи по снижению нагрузки, по выработке правил регулирования тарифов, по дополнительным мотивациям, инвестициям в развитие инфраструктуры.

Ранее Шадаев сообщал, что Минцифры совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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