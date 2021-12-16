Почти 3 млрд рублей получит Свердловская область в 2022 году на подготовку к Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 3 млрд рублей будет выделено Свердловской области из федерального бюджета в 2022 году для строительства Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге в рамках подготовки к Универсиаде. Ранее планировалось, что эти средства будут выделены по окончании работ в 2023 году, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"На строительство Дворца водных видов спорта, который возводится в Екатеринбурге в рамках подготовки региона к Всемирным студенческим играм, из федерального бюджета будет выделено 2,9 млрд рублей уже в 2022 году. <...> Ранее планировалось, что средства будут выделены по окончании строительства объекта - в 2023 году", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что средства пойдут на компенсацию расходов по возведению Дворца водных видов спорта, которые понесут власти региона и застройщик - группа "Синара". "Речь не идет об увеличении стоимости строительства объекта. Постановление регулирует перераспределение лимитов между федеральным и региональным бюджетами, а также перераспределение федерального лимита с 2023 на 2022 год", - пояснили в группе "Синара".

Дворец водных видов спорта предназначен для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровня по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Общая площадь объекта - почти 60 тыс. кв. м. Включает три профессиональных и один детский бассейн, зрительские трибуны более чем на 5,2 тыс. мест.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Ранее сообщалось, что общий объем средств, которые выделят на подготовку и проведение Универсиады, составит 69,8 млрд рублей.