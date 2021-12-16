Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и яблок с трех предприятий Азербайджана

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 17 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с трех предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 17 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с трех азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки томатов с 214 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблок - с 79 предприятий.

Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года ввел временные ограничения на поставки яблок и томатов из Азербайджанской Республики в связи с систематическими случаями выявления в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)).