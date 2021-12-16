ТМК ожидает эффекта до 1,5 млрд рублей в год от контроля качества сырья с помощью "цифры"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует получить до 0,5 млрд рублей экономического эффекта от внедрения сквозных цифровых технологий по контролю качества сырья в 2022 году, а к 2024 году утроить его. Об этом сказал президент группы "Синара" и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, выступая на российском научно-техническом конгрессе, организованном Российской академией наук (РАН) в четверг.

"Мы активно внедряем сквозные цифровые технологии. Под этим мы понимаем целый перечень решений. Это и big data, нейротехнологии, искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет вещей, компоненты робототехники, сенсорика, технологии беспроводной связи, а также разработки виртуальной и дополненной реальности", - сказал он. Пумпянский пояснил, что эти технологии не привязаны к какому-то отдельному продукту или сфере деятельности, могут применяться во многих отраслях, поэтому они называются сквозными.

Он также сообщил, что на предприятиях ТМК применяются алгоритмы компьютерного зрения и глубокого обучения для решения задач, связанных с производственными процессами, системами дополнительного контроля. Это направление позволяет решать задачи по детекции и классификации объектов на изображении, чтобы контролировать качество и безопасность сырья для электросталеплавильного производства.

Переоценить эффект от реализации таких проектов невозможно, говорит Пумпянский. Помимо чисто экономического, они напрямую повышают безопасность труда и автоматизацию производства, отметил он. В денежном выражении Пумпянский оценил эффект от их внедрения для ТМК в 0,5 млрд рублей в год. "Мы прогнозируем, что в 2022 году он составит до полумиллиарда рублей в год. Но мы продолжаем эти технологии тиражировать на всех предприятиях нашей компании и ожидаем, как минимум, утроения этого эффекта к концу 2023 года", - заключил он.

По словам Пумпянского, такие компании как ТМК, обладающие научным и производственным потенциалом, способны выводить новый продукт на рынок за восемь-девять месяцев, "а не за пять-семь лет, как это было 20 лет назад". "А через 10 лет этот срок сожмется и до полугода", - ожидает он. При этом Пумпянский отметил, что комплексные производственные задачи сегодня невозможно решить только лишь силами корпоративной науки, необходима масштабная совместная работа научно-исследовательских и промышленных организаций.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Чехии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 90,64% компании через TMK Steel Holding Ltd. В свободном обращении находятся 9,36% акций производителя.