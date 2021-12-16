Путин предложил провести форум "Сильные идеи для нового времени" в начале 2022 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" в первые месяцы 2022 года.

На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг глава государства отметил, что знает о планах агентства через три года увеличить количество соратников и единомышленников АСИ более чем вдвое - до 10 млн человек. "Это такая армия большая. Главное - чтобы это были не формальные цифры и какие-то формальные показатели, а действительно мощное сообщество, сила, деятельные, активные люди, способные внести содержательный вклад в общую национальную повестку", - сказал Путин.

Президент обратил внимание на то, что с участием ВЭБ "будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов, а постоянной площадкой для сбора содержательных, конструктивных предложений станет форум "Сильные идеи для нового времени". "Предлагаю провести этот форум в первом квартале нового 2022 года", - сказал президент.