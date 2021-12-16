Путин: надо подготовить поправки об отнесении строительных отходов к компетенции регионов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект, который позволит относить строительные отходы к компетенции регионов.

"Сразу хочу отметить: одна из просьб была - внести изменения в закон, который позволял бы относить промышленные, в частности, строительные отходы, к компетенции регионов. Иначе регионы просто не могут регулировать эту сферу деятельности. Там есть над чем работать, и регионы хотят это делать, а они, как правило, занимаются только жилищно-коммунальными отходами, а строительными - нет", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Он заметил на экране видеоконференции, что министр экономического развития Максим Решетников "сразу записывает". "Хочу вас поблагодарить, надеюсь, что мы доведем это до логического завершения", - добавил президент.

По мнению Путина, АСИ нужно сконцентрироваться на работе в регионах, "помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений соцзащиты, учитывать запросы жителей и их предложения". "Так и выстраивается, надеюсь, так будет не только на бумаге, но и на практике", - сказал глава государства.

Он также заявил, что рассчитывает на весомый вклад АСИ в создание в регионах новых центров развития, в формирование современной городской среды, в продвижение отечественных зеленых технологий и природосберегающих решений в сфере энергетики и строительства, в том числе в рамках проекта АСИ - Национальной экологической инициативы.