Совфед займется мониторингом запуска системы обращения опасных отходов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первое выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по мониторингу запуска системы обращения с отходами I-II классов опасности состоится 21 декабря в Иркутске. Об этом сообщает в четверг пресс-служба комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Утвержден состав рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" и план работы. Первое заседание рабочей группы состоится в Иркутске 21 декабря 2021 года. В состав рабочей группы вошли сенаторы РФ, депутаты Государственной думы, представители федеральных органов исполнительной власти, объединений предпринимателей, научного и экологического сообществ, госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.

Руководителем рабочей группы стал председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Также в группу вошли сенаторы, депутаты Госдумы, в том числе глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин, первый заместитель генерального директора "Росатома" Кирилл Комаров, представители общественных объединений.

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила обращения с отходами I и II классов опасности. Цифровая платформа ФГИС ОПВК станет "одним окном" для учета и контроля всего жизненного цикла отходов - с момента их образования до переработки во вторичные продукты, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику. В декабре 2021 года началось подключение участников к ФГИС ОПВК, что позволит отходообразователям, операторам по переработке и транспортировке отходов I и II классов заранее зарегистрироваться в системе и подготовиться к работе по новым правилам.

К отходам I класса относятся вещества чрезвычайно высокой опасности. Для них характерна наиболее значительная степень вредного воздействия на окружающую среду. Они приводят к кардинальному необратимому изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует. К этому классу опасности относят полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, при этом период восстановления отсутствует.

К классу II относятся высоко опасные вещества. У них высокая степень вредного воздействия на природу, они приводят к серьезному нарушению экологического баланса в окружающей среде. Восстановление экологической системы после воздействия веществ этого класса требует от 30 лет. К этому классу опасности принадлежат литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие вещества.