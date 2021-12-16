В кабмин внесли проекты экспериментов по беспилотным такси и доставке грузов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Проекты экспериментального правового режима (ЭПР) об интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси и о беспилотной доставке крупных грузов в труднодоступные районы внесены в правительство. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина.

"По двум из пяти [разрабатываемых ЭПР] уже подготовлены и согласованы акты правительства, они уже внесены в правительство. Эти проекты касаются выпуска в эксплуатацию беспилотных такси в ряде регионов - в Москве, Иннополисе и Сириусе. "Яндекс" обратился с такой идеей, и, соответственно, после принятия постановления будет уже возможна в экспериментальном режиме эксплуатация этого транспорта в беспилотном режиме. Второй крупный проект, который у нас на выходе, это использование для перевозок тяжелых грузов в труднодоступных территориях крупногабаритных дронов. Это та самая беспилотная авиация, первый аккуратный шаг. Это касается труднодоступных территорий Томской области", - сказал Решетников.

По проекту ЭПР о дистанционном оказании медицинских услуг МЭР и Минздрав находятся "в диалоге и поиске решений того, что в этот эксперимент может войти", отметил министр. Он добавил, что АСИ будет включено в обсуждение этого экспериментального режима в статусе организации предпринимательского сообщества.

Говоря о проекте онлайн-продажи рецептурных лекарств, глава Минэкономразвития подчеркнул, что по проекту соответствующего закона "найден компромисс между правительством Москвы и Министерством здравоохранения". Документ находится на заключении в Минюсте и в ближайшее время будет внесен в правительство, уточнил Решетников.