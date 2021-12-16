В рейтинг инвестклимата регионов включат показатели силового давления на бизнес

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила включить в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России показатель давления на бизнес со стороны силовых органов и вести его ежегодный мониторинг. Об этом она сообщила в четверг на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Мы всегда замеряли в рейтинге показатели административного давления на бизнес, <...> по разным поводам неоднократно поднимался вопрос и в части силового давления на бизнес. Может быть, как второй шаг <...> эти показатели тоже добавить уже как мониторинговые в методологию Национального рейтинга инвестиционного климата, чтобы уже замерять, смотреть ежегодно изменения во всех субъектах, в каком регионе наибольшее увидим давление со стороны силовых органов", - сказала она.

Чупшева напомнила, что в России работает платформа "ЗаБизнес.рф", она запущена в ноябре 2019 года АСИ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря электронному ресурсу предприниматели могут обратиться с жалобой на действия силовиков в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом заявку изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен РФ.

По словам главы АСИ, "работа поставлена прямо системно", к ней подключаются "коллеги в регионах", организуя совместные встречи по разбору проблемных кейсов. "Да, это очень перспективно", - сказал Путин, поддержав инициативу Чупшевой.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В 2021 году презентация рейтинга проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская, Тульская области и Башкирия.