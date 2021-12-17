Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу присоединится к работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на съезде планируется подвести итоги деятельности объединения в 2018-2021 годах, направленной на взаимодействие бизнеса и власти, а также обсудить приоритетные задачи РСПП на среднесрочную перспективу до 2025 года.

Участники встречи также поговорят об обеспечении предсказуемости делового климата, стимулировании инвестиционной активности частного бизнеса, участии бизнеса в реализации национальных проектов и инициатив социально-экономического развития России.

Ранее об участии главы государства в мероприятии сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, глава РСПП Александр Шохин говорил, что союз ожидает выступления президента на съезде и его участия в дискуссии.

Предыдущая встреча

В прошлом году Путин в октябре пообщался с членами правления РСПП в режиме видеоконференции. Тогда президент сделал акцент в своем выступлении на вызовах, с которыми столкнулись бизнес и рынок труда в условиях пандемии. Глава государства выразил уверенность, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки особенно важно обеспечить занятость и доходы россиян, защитить их благополучие.

Путин напомнил, что механизмы поддержки предпринимателей и трудовых коллективов власти готовили и запускали весной 2020 года "в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числе и с РСПП". В связи с этим президент выразил благодарность членам правления союза.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости совершенствования системы дистанционной работы в стране, так как к ней есть много вопросов. В частности, он привел в пример проблему фиксации соблюдения требования закона о времени на обеденный перерыв. В ходе встречи Путин также обратил внимание на то, что практика применения электронных трудовых книжек должна быть расширена.

В целом президент констатировал, что представляемые союзом компании являются системообразующими, они "завязаны на сложные, кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире". Глава государства отметил, что встреча с членами правления РСПП уже стала традицией, благодаря которой можно обсудить все вопросы, которые волнуют деловое сообщество, а также проанализировать задачи, требующие совместных усилий государства и бизнеса.

Российский союз промышленников и предпринимателей - это общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Согласно данным на сайте РСПП, в союз входят более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний.