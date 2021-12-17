Президент Чили объявил о начале внедрения сетей 5G в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Чили начали внедрять в стране сети связи пятого поколения (5G) и надеются за два года обеспечить доступ к новой технологии для 90% жителей. Об этом сообщил в четверг президент республики Себастьян Пиньера.

"Внедрение технологии 5G скоро покроет более 90% семей", - заявил Пиньера на церемонии, которая транслировалась на его странице в Twitter. По словам главы государства, телекоммуникационные компании смогут начать предоставлять новую услугу "в ближайшие недели".

"Планируется, что благодаря этой технологии к нашему ВВП за 10 лет прибавятся $15 млрд, а также будет дан огромный импульс к созданию рабочих мест", - сказал президент Чили.

По его словам, с внедрением сетей 5G в телекоммуникационную инфраструктуру за четыре года планируется инвестировать $3 млрд.

Как сообщил Пиньера, Чили стала первой страной с сетями 5G в Латинской Америке.