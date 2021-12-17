ЦБ отозвал лицензию у НКО "Премиум"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 17 декабря 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум", не являющейся участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, НКО "Премиум" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры. Кроме этого, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность НКО "Премиум" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов НКО "Премиум" занимала 359-е место в банковской системе РФ.

Банк России назначил в НКО временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.