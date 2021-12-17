В Якутии завершили строительство круглогодичного тепличного комплекса "Саюри"

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" в Якутии завершено, в пятницу в эксплуатацию введена третья - завершающая - очередь комплекса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Круглогодичный тепличный комплекс "Саюри" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Проект запустили весной 2016 года. Впервые в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких температур в Якутии налажено круглогодичное выращивание огурцов, помидоров и зелени.

"В ТОР "Якутия" завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса "Саюри". В результате производственная мощность агрокомплекса "Саюри" возросла до 2,5 тыс. тонн ежегодно. Это позволит обеспечить 25% потребности жителей Якутска и его пригородов в свежих овощах и зелени. Пуск третьей - завершающей - очереди масштабного инвестиционного проекта на территории опережающего развития "Якутия" увеличил общую площадь теплиц до 3,3 га", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Якутска, в этом году планируется к сбору 1 438 тонн овощей, в том числе 1 105 тонн огурцов, 314 тонн томатов, 19 тонн зелени. На данный момент производственный план 2021 года исполнен на 89%.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференциальный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях.

По данным правительства Якутии, в настоящее время на территориях опережающего развития "Якутия" и "Южная Якутия" ведут деятельность 46 резидентов, все проекты рассчитаны на создание более 10 тыс. новых рабочих мест, из них 8 тыс. уже создано. Суммарный объем инвестиций по всем проектам ТОР в Якутии превысил 123 млрд рублей, фактически вложено свыше 69 млрд рублей.