Трутнев поручил разработать проекты гибридных установок для отдаленных территорий

УЛАН-УДЭ, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минэнерго и "Русгидро" разработать для отдаленных территорий проекты гибридных модульных установок, использующих альтернативные источники энергии. Об этом в пятницу он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Бурятию.

"Сегодня удаленные территории снабжаются исключительно за счет, как правило, дизельных станций. Дорого, не очень, мягко говоря, бережно по отношению к окружающей среде. В то же самое время есть возможность использовать энергию солнца, ветра. Вот мы попросили Минэнерго подготовить вместе с "Русгидро", скажем так, типы размеров мобильных установок, в которых будут использоваться все три вида энергии - ветер, солнце и как резерв дизельная энергия", - сказал Трутнев.

Он добавил, что при использовании подобных установок обязательно будут применяться накопители. "Для того, чтобы такие установки можно было использовать для энергоснабжения удаленных территорий. Не только поселков, но и инвестиционных проектов, работы артелей, всех, кто сегодня работает вдали от источников энергоснабжения", - сказал полпред, подчеркнув, что оборудование необходимо изготавливать на предприятиях России.