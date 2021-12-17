Украина получит в 2022 году 50 вертолетов производства Airbus

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Украина в следующем году получит 50 вертолетов производства Airbus Helicopters. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

"На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, эта техника будет задействована в проектах "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности". Он добавил, что также планируется увеличить авиапарк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Монастырский пояснил, что реализация проекта "Единое аэромедицинское пространство" позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Монастырский сообщил, что в проекте "Европейский хаб пожарной безопасности" будут задействованы пожарные самолеты производства ГП "Антонов". Ожидается, что его реализация позволит предотвратить до 90% лесных пожаров.

Ранее в МВД сообщили, что в текущем году Национальная полиция получит десять вертолетов и оборудует собственную вертолетную станцию. Техника будет использоваться для участия в специальных полицейских, воздушно-спасательных операциях, оказания экстренной медицинской помощи. В Нацполиции уже создали Центр авиационной безопасности.