Комитет Думы одобрил законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается провести до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимент по введению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти человек.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения ("доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Налоговым периодом признается календарный месяц.

Параметры налогового режима

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган декларации. Налог будет рассчитываться налоговыми органами по данным учета доходов и расходов. Учет будет вестись налогоплательщиком в личном кабинете - налогоплательщик будет отражать сведения о доходах и расходах при осуществлении расчетов, по которым применяется контрольно-кассовая техника (ККТ), а также о доходах и расходах при осуществлении расчетов по своим счетам, открытым в уполномоченной кредитной организации. При этом расходы учитываются при условии, что они осуществлены в безналичной форме или зафиксированы налогоплательщиком с применением ККТ.

В рамках нового режима налогоплательщики будут осуществлять оплату труда наемных работников через уполномоченную кредитную организацию, на которую возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование устанавливаются в размере 0%. При этом обязанность предоставлять расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту жительства индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отсутствует.

Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию работников, занятых у налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, финансирование государственных внебюджетных фондов предлагается осуществлять за счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов.

Комитет также одобрил корреспондирующие поправки в Бюджетный кодекс, которые устанавливают нормативы распределения доходов от налога, который будет взиматься в связи с применением нового налогового режима: в федеральный бюджет в размере 50%, в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 50%.

Как сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, ко второму чтению Минфин намерен изменить эту пропорцию и сделать 54% на 46% в пользу бюджетов субъектов РФ. "Соответствующие изменения мы подготовим ко второму чтению", - сказал он.

По его словам, при такой пропорции распределения налоговых доходов у регионов не будет выпадающих доходов.