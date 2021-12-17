Инвестиции в создание ОЭЗ "Биополис" в Кировской области оцениваются в 20,5 млрд рублей

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Отдельный муниципалитет Биополис и первую в России особую экономическую зону в области биофармацевтики и иммунобиологии планируют создать в Кировской области в 2024 году. Инвестиции в проект оцениваются в 20,5 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Васильев, выступая перед депутатами Заксобрания области.

"Первый проект - это создание и развитие особой экономической зоны "Биополис" в Оричевском районе Кировской области, это первая в России экономическая зона в области биофармацевтики и иммунобиологии. В ее границах будет создана новая административно территориальная единица - муниципальный округ, там сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала института Чумакова - мирового лидера по разработке вакцин, появится вся необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная, жилищная, производственная. Планируется привлечь около 18 млрд рублей внебюджетных и 2,5 млрд рублей бюджетных инвестиций в создание инфраструктуры, создать дополнительно 1 200 высокопроизводительных рабочих мест", - сказал Васильев.

По его словам, в 2018 году в регионе был создан биофармацевтический кластер, в него вошли 17 предприятий, ядром стала компания "Нанолек", которая в партнерстве с "Санофи" выпускает вакцины, в том числе детские. В 2019 году в регионе создали научно-образовательный центр мирового уровня "Биополис", который занимается созданием инновационных лекарственных препаратов и вакцин нового поколения "по полному циклу", начиная с лабораторных исследований и заканчивая серийным производством. "Это и препараты для онкологии, гематологии, противовирусные вакцины, а сегодня в приоритете производство отечественной вакцины против коронавируса", - отметил Васильев.

Ранее в интервью ТАСС губернатор сообщил, что власти региона рассчитывают в начале 2022 года направить заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны "Биополис", к 2024 году сформировать ОЭЗ и отдельный муниципалитет в Левинцах. Также к 2024 году планируется строительство филиала института Чумакова, специализирующегося на разработке вакцин.