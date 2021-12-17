Мосбиржа провела ребрендинг группы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московская биржа представила новый логотип MOEX, который будет объединять всю группу компании. Об этом журналистам сообщил управляющий директор по продажам и развитию Мосбиржи Игорь Марич.

Таким образом, Московская биржа, на которой обращаются более 6 тыс. финансовых инструментов, финансовый маркетплейс "Финуслуги", Национальный расчетный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ) и ряд других компаний объединятся под зонтичным брендом группы "Московская биржа" - MOEX Group.

"В следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской биржи. По сути, мы появились вместе с Российской Федерацией и за эти годы с нуля создали в стране рынок инвестиций. Мы активно развиваемся и уже стали больше, чем биржа. Мы идем на внебиржевой рынок, создаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов, открываем дополнительные возможности для инвесторов, корпораций, банков", - отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, добавив, что компания меняет бренд, чтобы больше соответствовать современной повестке.

Управляющий директор по маркетингу и клиентскому опыту Московской биржи Ирина Лебедева также рассказала, что изменения коснутся визуальных составляющих и позиционирования компании на рынке.