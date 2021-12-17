Компания Абрамовича приобрела территорию стадиона в Геленджике до 2050 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания ООО "Финэстейт Ко", структура Millhouse, которая управляет девелоперскими активами Романа Абрамовича, приобрела 100% доли АО "Гавань". Компании принадлежит территория стадиона "Спартак" в Геленджике, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно сведениям издания, АО "Гавань" владеет этим участком на ул. Революционной на правах аренды до 2050 года.

Отмечается, что ООО "Финэстейт Ко" зарегистрировано в 2001 году в Одинцово. Компания занимется в основном управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Убыток компании за 2020 год составил 235,3 млн рублей, выручка за 2020 год - 1,5 млн рублей. Управляющей компанией общества является ООО "Millhouse", пишет издание. Инвесткомпания объединяет активы Романа Абрамовича, которому, в частности, является основным акционером компании "Евраз", имеют долю в сети супермаркетов "Азбука вкуса", является владельцем футбольный клуб "Челси".

Предыдущим владельцем "Гавани" была компания "Рамо-М", управляющая всеми ТРУ сети "Красная площадь". Стадион "Спартак" находится в 100 м от Черного моря, его площадь составляет 2,2 га, пишет РБК.

По его данным , АО "Рамо-М" зарегистрировано в 2005 году в Туапсинском районе. Генеральный директор компании - Константин Севастьянов. Владельцами компании являются Валерий Сагитов, Андрей Липанов, Сергей Айтжанов, Андрей Виноградов. Основной арендный доход группа "Рамо-М" получает от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае. За 2020 год прибыль компании составляет - 282,2 млн рублей, выручка за 2020 год - 1,9 млрд рублей.

В 2014 году дочернее предприятие "Рамо-М" передало в управление администрации Геленджика построенный стадион "Спартак", пишет РБК. Соглашение о строительстве ТРК на месте стадиона подписано между мэрией Геленджика и АО "Гавань" в 2013 году. Инвестиции в проект должны были составить 1,8 млрд руб.

Согласно данным издания, возведение торгового центра в Геленджике так и не началось, однако компания построила новый стадион.