Турция хочет наладить производство своей вакцины от коронавируса в Африке

АНКАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Турция собирается наладить в странах Африки производство собственной вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC. Об этих намерениях в пятницу сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе заседания глав МИД на 3-м Саммите партнерства Турция - Африка в Стамбуле.

"Нашей целью является развитие вместе с Африкой и формирование единого будущего. Развитие отношений с африканскими государствами носит долгосрочный характер. Турция готова оказывать посильную поддержку в условиях пандемии коронавируса, - приводит слова министра агентство Anadolu. - В ближайшие дни в африканские страны будет дополнительно отправлено 2,5 млн доз вакцин от коронавируса по линии Организации тюркских государств. Мы надеемся, что в скором времени будет одобрено экстренное применение вакцины турецкой разработки TURKOVAC, после чего мы будем не только отправлять партии этой вакцины в страны Африки, но и наладим совместное производство на африканском континенте".

Чавушоглу выразил благодарность участникам саммита за поддержку в вопросе борьбы с "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. "Мы продолжим сотрудничество со странами Африки, потому что мы верим в перспективы развития второго по величине континента планеты", - отметил глава МИД Турции.

3-й Саммит партнерства Турция - Африка проходит в Стамбуле с 17 по 18 декабря, в нем принимают участие 102 министра из африканских стран, включая 26 глав МИД.

Турецкая вакцина TURKOVAC была разработана Университетом Эрджиес совместно с Институтом здравоохранения при Министерстве здравоохранения Турции. В настоящий момент она проходит третью стадию клинических испытаний, вакцину тестируют на добровольцах в нескольких центрах республики. В конце ноября Минздрав Турции подал заявление в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения TURKOVAC.