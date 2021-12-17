Органы контроля в регионах дадут бизнесу возможность до суда обжаловать решения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские контрольно-надзорные ведомства регионального уровня с 1 января 2022 года обеспечат возможность гражданам и бизнесу обжаловать решения по итогам проверок в досудебном порядке. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"В соответствии с федеральным законом о госконтроле с 1 января 2022 года ведомства, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность регионального уровня, обязаны обеспечить возможность гражданам и бизнесу обжаловать решения контрольных органов в досудебном порядке", - сказал он в ходе совещания с главами регионов по вопросам готовности к введению системы досудебного обжалования решений контрольных органов.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно заполнить простую форму на портале госуслуг и направить в контрольное ведомство. Срок рассмотрения жалоб ограничен 20 рабочими днями, пояснил Григоренко.

В ходе совещания было отмечено, что все 1 210 контрольных органов регионального подчинения готовы к новой процедуре, подключившись к специально разработанной для этого информационной системе.

"С 1 января 2023 года процедура досудебного обжалования станет обязательной для граждан и бизнеса по всем видам контроля - федеральному, региональному, муниципальному. Стопроцентное подключение контрольных органов регионов к системе говорит о том, что фактически они уже готовы к обязательному рассмотрению жалоб в досудебном порядке", - отметил Григоренко.

Для мониторинга работы нового института досудебного обжалования разработана информационно-аналитическая панель, которая отражает основные показатели процедуры досудебного обжалования. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать на что, на кого и где жалуются, а также какие решения принимаются.

Механизм досудебного обжалования заработал на федеральном уровне с 1 июля 2021 года вместе со вступлением в силу закона о госконтроле. При этом еще до введения процедуры, с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года, правительством был проведен эксперимент по досудебному обжалованию. Он проводился на территории всех регионов и его участниками были 19 федеральных ведомств с 63 видами контроля. По итогам пилотного проекта появилась единая для всех цифровая среда разрешения споров, которая учитывает особенности и специфику работы каждого контрольного ведомства. С использованием сервиса досудебного обжалования по состоянию на 17 декабря подано более 1 112 жалоб, средний срок их рассмотрения составляет 12,4 дня при плановом значении 20 дней.