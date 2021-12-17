"Открытие" достигло соглашения с Аганбегяном по иску к экс-менеджменту банка

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" и его экс-президент Рубен Аганбегян подали заявление об утверждении мирового соглашения в рамках дела о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с экс-менеджменту банка. Об этом говорится в документах картотеки арбитражных дел.

ТАСС направил запрос в банк "Открытие".

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших руководителей "Открытия" по иску Банка России.

Кроме Аганбегяна, ответчиками по делу выступили бывший акционер "Открытия" АО "Открытие холдинг" и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев и бывший член совета директоров Елена Будник.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый "Бинбанк".

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Продажа акций банка запланирована на 2022 год.