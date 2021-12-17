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"Новатэк" утвердил новую пятилетнюю программу buyback на $1 млрд

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" утвердил новую программу обратного выкупа акций на общую сумму до одного миллиарда долларов США. Программа действительна в течение пяти лет с момента утверждения (то есть будет действовать до 17 декабря 2026 года), говорится в сообщении компании.

При этом совет директоров прекратил действие предыдущей программы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012 года.

"Утверждение новой программы обратного выкупа демонстрирует уверенность совета директоров в основах бизнеса и перспективах развития компании", - отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

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