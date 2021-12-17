Алекперов назвал налоговые изменения основным риском для бизнеса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Непредсказуемые изменения налоговой системы являются основным риском для бизнеса, сказал журналистам президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах съезда РСПП.

"Риски изменения налоговой системы, это самый большой риск. Нужна стабильность особенно в период пандемии. Нам нужно преодолеть остаточные негативные последствия. Нам нужна стабильность и предсказуемость в отношениях между бизнесом и государством", - сказал он, отвечая на вопрос о главных рисках для бизнеса.

С 2021 года российские нефтяники лишились льгот при разработке запасов высоко- и сверхвязкой нефти. В правительстве признали наиболее пострадавшими от этой меры "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть". В "Лукойле" и "Татнефти" заявляли, что освоение таких запасов стало убыточным. Президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о налоговых стимулах для вязкой нефти, однако решения до сих пор нет. Минфин предлагает, чтобы они заработали с 2024 года в рамках режима НДД.

Однако нефтяники и Минэнерго сообщали, что это слишком отдаленная перспектива, и в течение 2021-2023 годов компании будут нести от этих проектов убытки, что скажется, в том числе на объеме инвестиций.