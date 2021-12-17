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Совет директоров "Новатэка" утвердил изменения в составе правления

В частности, совет прекратил полномочия члена правления Евгения Кота

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" принял решение об изменении состава правления. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном по результатам заседания совета директоров 17 декабря 2021 года.

Совет директоров прекратил полномочия члена правления Евгения Анатольевича Кота. В то же время должность заместителя председателя правления - директора по перспективным проектам получил Сергей Геннадьевич Соловьев, ранее занимавший аналогичный пост директора по геологии. Соловьев будет заниматься проектами в области СПГ, декарбонизации и газохимии, говорится в сообщении.

Пост директора по геологии занял Владимир Александрович Кудрин, также избранный в состав правления компании и назначенный заместителем председателя правления. Как уточняется в сообщении "Новатэка", Кудрин проработал в дочерних и совместных предприятиях компании в общей сложности 20 лет, из них последние 7 лет - на должности генерального директора АО "Арктикгаз".

Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшими акционерами компании являются структуры российских бизнесменов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total, которой принадлежит 19,4% акций компании.

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