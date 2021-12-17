ЦБ инициировал блокировку сайта ПК Best Way

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк России инициировал блокировку сайта потребительского кооператива Best Way, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В мае директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявлял в интервью телеканалу "Россия 24", что потребительский кооператив Best Way, гарантирующий людям помощь с приобретением жилья, не выполняет свои обязательства перед вкладчиками. Регулятор нашел в деятельности кооператива признаки пирамиды и передал данные в правоохранительные органы.

"Банк России в соответствии с законом об информации, информационных технологиях и о защите информации инициировал ограничение доступа к информационному ресурсу межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Best Way в сети Интернет, содержащему запрещенную к распространению информацию", - говорится в пятничном сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что количество финансовых пирамид в первом полугодии 2021 года выросло в 1,5 раза, до 146 организаций. По данным регулятора, граждане в среднем теряют в финансовых пирамидах от 50 до 100 тысяч рублей.